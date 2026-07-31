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Akzo Nobel-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akzo Nobel N.V.
62.24 EUR -0.04 EUR -0.06 %
Charts | News | Analysen
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Die Akzo Nobel-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Analyst empfiehlt die Akzo Nobel-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Akzo Nobel-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 63,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 1,08 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 61,92 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital71,00 EUR14,6612.08.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR-11,1806.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Akzo Nobel Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Akzo Nobel nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.08.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
06.08.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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