Akzo Nobel-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Werte in diesem Artikel
Die Akzo Nobel-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Analyst empfiehlt die Akzo Nobel-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Akzo Nobel-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 63,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 1,08 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 61,92 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|71,00 EUR
|14,66
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|-11,18
|06.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)