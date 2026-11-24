Al Baraka Banking Group BSC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Al Baraka Banking Group BSC äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Baraka Banking Group BSC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 429,4 Millionen USD im Vergleich zu 401,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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