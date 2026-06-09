Al-Dawaa Medical Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Al-Dawaa Medical Services hat am 07.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Al-Dawaa Medical Services mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 6,38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net