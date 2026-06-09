DAX24.433 -0,7%Est506.050 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1200 -0,4%Nas25.679 -1,0%Bitcoin53.052 -0,8%Euro1,1545 ±0,0%Öl92,18 -0,2%Gold4.175 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J BASF BASF11 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verunsichert mit Iran-Aussagen: DAX schließt im Minus -- Wall Street letztlich uneins -- OpenAI beantragt Börsengang -- Intel, BYD, Baidu, Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nuvalent im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UniCredit schnappt sich weitere Commerzbank-Anteile - Aktie im Plus UniCredit schnappt sich weitere Commerzbank-Anteile - Aktie im Plus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Al-Dawaa Medical Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

10.06.26 06:35 Uhr

Al-Dawaa Medical Services hat am 07.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Al-Dawaa Medical Services mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 6,38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Al-Dawaa Medical Services Co Registered Shs

DatumMeistgelesen