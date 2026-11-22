Auf der Umsatzseite hat Al Kathiri im vergangenen Quartal 24,0 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 68,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Kathiri 75,0 Millionen SAR umsetzen können.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Al Kathiri ein EPS von -0,020 SAR in den Büchern gestanden.

Al Kathiri hat am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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