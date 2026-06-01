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Al-Wazir: Bahn-Störung zeigt, dass die Systeme veraltet sind

24.06.26 09:29 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Tarek Al-Wazir (Grüne), fordert von der Deutschen Bahn nach den Ausfällen in der Nacht einen Zeitplan zur Modernisierung veralteter Systeme. "Die Störung von gestern Nacht zeigt, dass die Bahnsysteme durchaus veraltet sind und störungsanfällig", sagte er vor einer Sitzung des Ausschusses, bei der auch Bahnchefin Evelyn Palla erscheint.

"Natürlich ist für uns die spannende Frage eher langfristig: Wie sorgen wir dafür, dass unsere Systeme widerstandsfähiger werden", betonte Al-Wazir. Von Bahnchefin Palla wolle er wissen, wann die Systeme modernisiert werden sollen. "GSM ist das, was man heute 2G nennen würde und wir sind ja gerade beim Übergang von 5G auf 6G", sagte er mit Blick auf das betroffene Bahn-Funksystem GSM-R.

Eine deutschlandweite Störung dieses Systems hatte bei der Deutschen Bahn am späten Dienstagabend für rund zwei Stunden Stillstand gesorgt. Es waren etliche Reisende betroffen. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder. Danach lief der Verkehr am frühen Morgen nach Angaben der Bahn Schritt für Schritt wieder an./maa/DP/zb