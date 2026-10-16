ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

16.10.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 587,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,8 Millionen OMR. Im Vorjahresviertel waren -0,6 Millionen OMR in den Büchern gestanden.

ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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