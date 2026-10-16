ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 587,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,8 Millionen OMR. Im Vorjahresviertel waren -0,6 Millionen OMR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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