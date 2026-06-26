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Alarm

Airbus-Aktie tiefer: Milliarden-Kredit bei der EIB gesichert - Notlandung in Erfurt

29.06.26 10:34 Uhr
Trotz Milliarden-Spritze von EIB: Airbus-Aktie schwächelt - Notlandung in Erfurt | finanzen.net

Die Europäische Investitionsbank wird Airbus mit 3 Milliarden Euro finanzieren.

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EIB-Präsidentin Nadia Calvino sagte nach Angaben des Handelsblattes in einem gemeinsamen Interview mit Bloomberg und der spanischen Zeitung El Pais, mit dem Kredit solle Europas Luft- und Raumfahrtindustrie gestärkt werden. Es handele sich um die größte Unternehmensfinanzierung in der Geschichte der EIB, sagte sie.

Airbuswird das Geld in Frankreich, Deutschland und Spanien in Forschung, Entwicklung und Innovationen stecken. Geplant sind Projekte, die sowohl die zivile Luftfahrt als auch Sicherheits- und Verteidigungstechnologien betreffen und die bis 2030 laufen. Nach Angaben der EIB geht es um Schlüsseltechnologien, integrierte Systeme, neue Fertigungslösungen, spritsparende Antriebe und vernetzte Systeme für Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung.

Der Vertrag für eine erste Kredittranche von 1 Milliarde Euro wurde am Montag in Brüssel unterzeichnet.

Notlandung in Erfurt wegen Rauch

Ein Flugzeug mit 225 Passagieren und sieben Crewmitgliedern an Bord ist in der Nacht am Flughafen Erfurt-Weimar notgelandet.Grund sei eine "unklare Rauchentwicklung", wie ein Sprecher des Flughafens erläuterte. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte die "Thüringische Landeszeitung" berichtet.

Den Angaben zufolge war der Airbus A321 der britischen Fluggesellschaft Jet2 auf dem Weg von Griechenland nach London. Nach dem Alarm sei die Maschine sicher in Erfurt gelandet und evakuiert worden. Die Passagiere wurden im Terminal untergebracht und versorgt. Die Fluggesellschaft werde noch am Vormittag eine Ersatzmaschine für den Weiterflug bereitstellen, hieß es weiter.

Zur Ursache für die Rauchentwicklung machte der Flughafensprecher noch keine Angaben. Die Feuerwehr habe keinen Brand in der Maschine festgestellt. Die Maschine bleibe zunächst in Erfurt und werde von Technikern der Fluggesellschaft untersucht.

Via XETRA sinkt die Airbus-Aktie zeitweise um 0,59 Prozent auf 190,78 Euro.

DOW JONES/dpa-AFX

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Airbus Group

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