Alaska Silver hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Alaska Silver gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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