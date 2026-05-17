Alaska Silver öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Alaska Silver lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alaska Silver -0,040 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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