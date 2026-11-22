Alchemy Investments Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Alchemy Investments Acquisition A lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Alchemy Investments Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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