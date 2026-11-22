Alchemy Investments Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alchemy Investments Acquisition hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Alchemy Investments Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alchemy Investments Acquisition
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alchemy Investments Acquisition
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen