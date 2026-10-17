Alcoa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Alcoa lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Alcoa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,56 AUD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 AUD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,25 Milliarden AUD umgesetzt, gegenüber 4,45 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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