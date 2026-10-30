Aldebaran Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Aldebaran Resources hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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