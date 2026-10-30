Aldebaran Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

30.10.26 06:35 Uhr

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Aldebaran Resources hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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