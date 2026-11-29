Aldebaran Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Aldebaran Resources veröffentlichte am 27.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aldebaran Resources
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aldebaran Resources
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen