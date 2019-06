Aldi eröffnet die ersten zwei Filialen in China

SHANGHAI (dpa-AFX) - Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet am Freitag seine ersten beiden Filialen in China. Während Aldi Süd bereits seit 2017 online in China verkauft, will der Discounter mit den zwei Läden in Shanghai den Markt mit dem stationären Geschäft erstmal testen, um die chinesischen Verbraucher besser zu verstehen. Die Märkte werden lokal beschaffte und auch importierte Waren anbieten. Es soll Rindfleisch und Milch direkt aus Australien ebenso geben wie Fertiggerichte, wie der auf Chinesisch "Aoleqi" genannte deutsche Händler mitteilte.

Chinesischen Medienberichten zufolge will Aldi im Reich der Mitte in diesem Jahr möglicherweise insgesamt zehn Märkte eröffnen. Angeblich gibt es auch Pläne für eine Expansion auf 50 bis 100 Filialen./lw/DP/fba