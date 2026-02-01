DAX25.178 +0,7%Est506.067 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.920 ±-0,0%Euro1,1843 -0,1%Öl69,19 +2,7%Gold4.930 +1,1%
Aldi Süd und Action rufen Spielzeug zurück - Asbestgefahr

18.02.26 12:10 Uhr

DÜSSELDORF/MÜLHEIM (dpa-AFX) - Bei den Discountern Aldi Süd und Action angebotenes Baby- und Kinderspielzeug ist in mehreren Bundesländern zurückgerufen worden. Wie der in Dublin/Irland ansässige Hersteller Vulcan Consulting auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de mitteilte, kann die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten. Bei Beschädigung könne diese austreten und ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Bei Aldi Süd sind die Produkte "Stretcherz Electro Squad" und "Stretcherz Skull Squad" mit jeweils vier Figuren mit diesen EAN-Nummern betroffen: 5050835011240, 5050835030340. Aldi Süd ruft Käufer dazu auf, die Figuren ab sofort nicht mehr zu verwenden und zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet, für die Rückgabe ist kein Kaufbeleg erforderlich. Die Produkte sind in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern verkauft worden.

Bei Action sind die "Stretch Squad"-Figuren einzeln und im Viererpack mit diesen EAN-Nummern betroffen: 5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885.

Action ruft Käufer dazu auf, die Artikel nicht mehr zu benutzen und in eine beliebige Filiale zurückzubringen. Der Preis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet. Die Produkte wurden bundesweit verkauft./cr/DP/jha