Amazon-Aktie vor Quartalszahlen: Kann Alexa+ den nächsten Wachstumsschub bringen?

Alexa als Prime-Hebel?

28.10.26 15:20 Uhr

Amazon stellt fünf neue Alexa-Geräte vor, doch ob sich das in Zahlen niederschlägt, dürfte erst die Bilanz zeigen: Was trägt die Offensive?

• Kritische Stimmen bemängeln weiterhin Zuverlässigkeitsprobleme bei Alexa+, während Analysten optimistisch bleiben; die kommenden Quartalszahlen und die Bilanz am Donnerstag gelten als entscheidend für die Bewertung der langfristigen Strategie.

• Das Hauptziel ist die Stärkung von Prime durch Alexa+, das in den USA für Prime-Mitglieder ohne Aufpreis enthalten ist und die Kundenbindung sowie Shopping-Ausgaben erhöhen soll.

• Amazon hat fünf neue Alexa-Geräte vorgestellt, darunter Echo Dot und Echo Show 16, die vor allem als Zugang zu Alexa-Diensten dienen und kein eigener Gewinnbringer sind.

Neue Echo-Geräte sollen Alexa+ in mehr Haushalte bringen

Alexa+ soll vor allem Prime stärken, einen eigenen Umsatzausweis gibt es nicht

Am Donnerstag rückt die Bilanz in den Mittelpunkt

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Amazon hat am Mittwoch fünf neue Alexa-Geräte vorgestellt, von der Echo Dot bis zur Echo Show 16. Anleger reagieren verhalten auf die Neuigkeiten: Die Aktie steigt an der NASDAQ zeitweise um knappe 0,19 Prozent auf 253,52 US-Dollar. Denn für Investoren zählt weniger die Hardware selbst als die Frage, ob Alexa+ die Bindung an Prime stärkt, denn einen eigenen Umsatzausweis für Alexa gibt es nicht.

Neue Geräte im Blick

Wie Amazon mitteilte, umfasst die Auswahl Echo Dot, Echo Studio mit Home Camera, Echo Time, Alexa Photo Frame und Echo Show 16. Amazon beschreibt die Echo Show als am schnellsten wachsende Echo-Produktlinie, mit mehr als 25 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Die Hardware wirkt damit wie ein Zugang zum Dienst und weniger wie ein eigenständiger Gewinnbringer. Sie reiht sich zudem in weitere Oktober-Neuheiten ein: Alexa-Tablets mit Alexa+ und die KI-Wearables Bee Frontier und Bee Eclipse.

Alexa+ soll Prime stärken

Das eigentliche Geschäftsmodell läuft laut Amazon über drei Wege: Alexa+ als Prime-Vorteil, Shopping-Nutzung und ein Abo ohne Prime. In den USA ist Alexa+ für Prime-Mitglieder ohne Aufpreis enthalten. Amazon nennt "Hunderte Millionen" Kunden, die die neuen Alexa-Erlebnisse nutzen.

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Im zweiten Quartal 2026 teilte Amazon mit, Nutzer von Alexa for Shopping gäben in den USA im Schnitt über 40 Prozent mehr pro Bestellung aus. Kunden, die Alexa+ ausprobiert hätten, meldeten sich mit einer um knapp 25 Prozent höheren Rate für Prime an. Der Beitrag zu Umsatz und Ergebnis lässt sich daraus jedoch nicht beziffern.

Kritisch fällt die Einschätzung des Tech-Portals Engadget vom 20. Oktober aus: Nach Berichten früher Nutzer kämpft Alexa+ weiterhin mit Zuverlässigkeitsproblemen, langen Reaktionszeiten und Schwächen beim Erinnern an Gesprächsinhalte. Auch der stärker dialogorientierte Ansatz stößt demnach nicht bei allen Nutzern auf Gegenliebe. Engadget sieht den KI-Assistenten noch in einer Lernphase, bescheinigt ihm aber zugleich, viele alltägliche Aufgaben bereits bewältigen zu können.

Amazon-Aktie im Analysten-Check

Die Analysten bleiben positiv. Laut TipRanks stehen 42 Buy-Stimmen und 2 Hold-Stimmen keiner Sell-Einstufung gegenüber, das mittlere Kursziel liegt bei 331,54 US-Dollar. Evercore ISI hat am Montag eine Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel mit 355 US-Dollar angegeben.

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Was die neuen Alexa-Geräte für Anleger bedeuten

Für Anleger bleibt Alexa+ vorerst eine strategische Wette auf stärkere Kundenbindung und zusätzliche Shopping-Umsätze, deren finanzieller Beitrag sich bislang kaum isolieren lässt. Entscheidend wird sein, ob Amazon die KI-Funktionen so weiterentwickelt, dass Prime attraktiver wird und Kunden häufiger über Alexa einkaufen. Gleichzeitig könnten die hohen Investitionen in KI die Margen belasten, wenn sich die erwarteten Erträge nicht schnell genug einstellen. Kurzfristig dürften daher die Quartalszahlen und der Ausblick auf AWS, Investitionen und Profitabilität deutlich stärker auf den Aktienkurs wirken als die neuen Echo-Geräte. Konkrete Aussagen zum wirtschaftlichen Nutzen von Alexa+ wären dennoch ein wichtiges Signal für das langfristige Wachstumspotenzial. Mit der Bilanz am Donnerstag liegt daher der nächste Prüfstein vor.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

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