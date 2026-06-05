Alexandria Containers and Goods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Alexandria Containers and Goods äußerte sich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EGP, nach 0,500 EGP im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Milliarden EGP – das entspricht einem Minus von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,92 Milliarden EGP in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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