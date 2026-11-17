Algoquant Fintech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Algoquant Fintech hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Algoquant Fintech im vergangenen Quartal 397,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Algoquant Fintech 512,8 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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