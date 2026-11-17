Auf der Umsatzseite hat Algoquant Fintech im vergangenen Quartal 397,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Algoquant Fintech 512,8 Millionen INR umsetzen können.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 INR erwirtschaftet worden.

Algoquant Fintech hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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