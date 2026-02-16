Algoquant Fintech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Algoquant Fintech hat am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Algoquant Fintech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 772,9 Millionen INR im Vergleich zu 540,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,19 INR beziffert, während im Vorjahr 1,13 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,43 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,36 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.net