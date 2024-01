Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Montagnachmittag ins Minus

Blick auf Alibaba-Kurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 77,15 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:09 Uhr 0,6 Prozent auf 77,15 USD. Bei 77,20 USD ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 169.181 Alibaba-Aktien.

Am 17.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,68 USD an. 49,95 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.12.2023 bei 67,80 USD. Mit einem Kursverlust von 12,11 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 16.11.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 224.790,00 CNY im Vergleich zu 207.176,00 CNY im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 31.01.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 63,70 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

