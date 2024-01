Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alibaba befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 77,15 USD ab.

Die Alibaba-Aktie notierte um 11:09 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 77,15 USD. Den London-Handel startete das Papier bei 77,20 USD. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.181 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 115,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,95 Prozent. Bei 67,80 USD erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 13,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 16.11.2023. Das EPS wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 224.790,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207.176,00 CNY umgesetzt worden waren.

Am 31.01.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 63,70 CNY je Aktie belaufen.

