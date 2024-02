Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Alibaba im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 72,14 USD ab.

Der Alibaba-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 72,14 USD. Bei 71,65 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,76 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 36.585 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,92 USD. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,71 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alibaba ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224.790,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 63,16 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Jack Ma sorgt für Kurssprung bei Alibaba-Aktie: Gebeutelter Anteilsschein auf Erholungskurs

IPOs im neuen Jahr unter der Lupe: Diese Unternehmen wollen 2024 an die Börse gehen

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023