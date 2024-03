Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 74,74 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 74,74 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 75,09 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,61 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 293.419 Alibaba-Aktien.

Am 31.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,04 USD an. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 28,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 66,63 USD erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,77 CNY.

Alibaba ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 18,97 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,26 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.348,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 247.756,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.05.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 63,41 CNY je Alibaba-Aktie.

