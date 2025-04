Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 132,38 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 132,38 USD. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 133,81 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 133,68 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 255.905 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 148,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,43 USD am 20.04.2024. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 93,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,23 CNY.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 20.02.2025. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 0,79 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 38,97 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Alibaba am 14.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 64,79 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

