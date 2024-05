Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 75,15 USD nach oben.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 75,15 USD. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 75,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,00 USD. Bisher wurden heute 111.484 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,50 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 11,34 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,03 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.02.2024 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 36,02 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Alibaba am 14.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Alibaba.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 62,50 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba- und Tencent-Aktien schwächeln nach Kreditrating-Abstufung durch Fitch

Alibaba-Aktie zieht kräftig an: Alibaba-Gründer Jack Ma mit seltenem Lob für die Chefetage

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023