Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 100,24 USD nach.

Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 100,24 USD nach. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 99,34 USD. Mit einem Wert von 99,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 554.857 Alibaba-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,30 USD. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,02 USD am 25.10.2022. Abschläge von 42,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Alibaba ließ sich am 18.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,71 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 7,95 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 208.200,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 204.052,00 CNY umsetzen können.

Am 10.08.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Alibaba rechnen Experten am 22.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 60,70 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China

Alibaba will sich im Rahmen eines Rückkaufprogramms von keinen Ant-Aktien trennen

Alibaba-Aktie höher: Chinesische Tech-Konzerne zu Milliardenstrafen verurteilt - Streit um Ant Group möglicherweise vor Auflösung