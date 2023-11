Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochvormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 77,30 EUR.

Die Alibaba-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 77,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 76,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,80 EUR. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 4.971 Aktien.

Bei 111,50 EUR erreichte der Titel am 23.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2022 bei 63,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 21,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 10.08.2023. Es stand ein EPS von 17,37 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 11,73 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 234.156,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.555,00 CNY in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 65,22 CNY je Aktie aus.

