Alibaba Aktie News: Alibaba fällt am Dienstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 75,55 USD.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 75,55 USD ab. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 74,95 USD. Bei 75,88 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 580.093 Alibaba-Aktien.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,56 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,09 USD. Dieser Wert wurde am 12.12.2023 erreicht. Abschläge von 7,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Alibaba veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,63 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,92 CNY erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 224.790,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 207.176,00 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 31.01.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 63,70 CNY je Alibaba-Aktie.

