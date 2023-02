Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Donnerstagmittag ab

Aktien in diesem Artikel Alibaba 101,60 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 101,70 EUR. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 101,00 EUR. Bei 101,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.955 Alibaba-Aktien.

Am 08.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,72 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 58,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2022). Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 72,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alibaba ließ sich am 17.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 12,92 CNY gegenüber 11,20 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 207.176,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 200.690,00 CNY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 22.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 52,57 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

