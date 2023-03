Alibaba Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Alibaba

Aktien in diesem Artikel Alibaba 83,30 EUR

-1,13% Charts

News

Analysen

Das Papier von Alibaba gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:05 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 84,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,70 EUR aus. Bei 84,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.977 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,80 EUR am 24.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alibaba veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,26 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 16,87 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 242.580,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 247.756,00 CNY ausgewiesen.

Am 18.05.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 53,46 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Tesla, Alibaba, GameStop und Co: Diese Aktien kamen Shortseller besonders teuer zu stehen

Buffett-Partner Charlie Munger: So investierte die Daily Journal Corporation im vierten Quartal 2022

Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: testing / Shutterstock.com