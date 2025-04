Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 131,13 USD ab.

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 131,13 USD. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 130,69 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,96 USD. Bisher wurden heute 293.120 Alibaba-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,42 USD. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 13,19 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,43 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 91,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,23 CNY ausgeschüttet werden.

Alibaba ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 0,79 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,97 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2025 auf 64,79 CNY je Aktie.

