Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 02.08.2022 09:22:00 Uhr 0,2 Prozent auf 86,45 EUR. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 86,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.400 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2021 bei 171,20 EUR. Gewinne von 49,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 65,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 31,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba gewährte am 26.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,95 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 22,03 CNY je Aktie verdient.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 04.08.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 17.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,32 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Alibaba-Aktie verteuert sich: Alibaba strebt Primärlisting in Hongkong an

DiDi-Aktie höher: China verhängt Milliardenbuße gegen DiDi

Wilder Ritt auf dem Drachen: China-Aktien vor Comeback

