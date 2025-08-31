Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend auf grünem Terrain

Alibaba im Blick

Die Aktie von Alibaba zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 137,52 USD.

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 137,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 138,41 USD. Mit einem Wert von 134,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.898.698 Alibaba-Aktien.

Bei einem Wert von 148,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 7,34 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 80,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,61 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,44 CNY.

Am 29.08.2025 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 57,79 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

