Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Alibaba 86,20 EUR

3,92% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 85,35 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 85,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.661 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.07.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 58,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 17.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 12,92 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 11,20 CNY je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 207.176,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 200.690,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Die Alibaba-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.02.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 52,67 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen

Warren Buffetts Geschäftspartner: Charlie Mungers Depot im dritten Quartal 2022

Chinas Technologiegiganten expandieren: Was das für Amazon bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: testing / Shutterstock.com