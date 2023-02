Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Freitagmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Alibaba 99,40 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 99,30 EUR. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 98,70 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.954 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2022 bei 123,60 EUR. Gewinne von 19,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 58,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Am 17.11.2022 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 12,92 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 11,20 CNY je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent auf 207.176,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200.690,00 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 52,57 CNY je Aktie aus.

