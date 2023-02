Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Alibaba 98,50 EUR

Die Alibaba-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 99,00 EUR. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 98,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.633 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,60 EUR erreichte der Titel am 08.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 19,90 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,37 Prozent.

Am 17.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 12,92 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 11,20 CNY je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 207.176,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 200.690,00 CNY in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 52,57 CNY fest.

