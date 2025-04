Alibaba Aktie News: Alibaba verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Alibaba im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 128,89 USD ab.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 128,89 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 125,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,77 USD. Bisher wurden heute 839.260 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 148,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,15 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 68,43 USD fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 88,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,23 CNY belaufen.

Am 20.02.2025 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,97 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 36,02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 14.05.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 64,79 CNY je Alibaba-Aktie.

