Alibaba Aktie News: Alibaba steigt am Nachmittag

03.05.24 16:10 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 80,55 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 80,55 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 81,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,18 USD. Zuletzt wurden via New York 647.946 Alibaba-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 102,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 66,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,03 CNY belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 07.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 2,53 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,02 Mrd. USD ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 14.05.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 62,50 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Alibaba- und Tencent-Aktien schwächeln nach Kreditrating-Abstufung durch Fitch Alibaba-Aktie zieht kräftig an: Alibaba-Gründer Jack Ma mit seltenem Lob für die Chefetage Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

