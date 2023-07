Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Montagnachmittag

Alibaba im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 85,41 USD zu.

Das Papier von Alibaba konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 85,41 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 649.643 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 125,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 32,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 58,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,07 Prozent.

Am 18.05.2023 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,71 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 208.200,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204.052,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,03 Prozent gesteigert.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 59,23 CNY je Aktie.

