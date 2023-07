Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 83,33 USD ab.

Die Alibaba-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 83,33 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 83,16 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 13.434 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2022 bei 125,66 USD. 50,80 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,11 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,27 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 18.05.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 10,71 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,95 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent auf 208.200,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204.052,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 59,23 CNY in den Büchern stehen haben wird.

