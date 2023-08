Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 97,56 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 97,56 USD zu. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 98,05 USD zu. Bei 97,04 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 469.499 Stück gehandelt.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,30 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 24,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 58,02 USD. Abschläge von 40,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 18.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,71 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 208.200,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 204.052,00 CNY umsetzen können.

Am 10.08.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 22.08.2024 dürfte Alibaba die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 60,70 CNY in den Büchern stehen haben wird.

