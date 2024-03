Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 72,33 USD abwärts.

Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 72,33 USD abwärts. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 72,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,99 USD. Zuletzt wurden via New York 575.681 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2023 auf bis zu 105,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 45,22 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 66,63 USD fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 7,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,77 CNY je Alibaba-Aktie.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,97 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 260.348,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247.756,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,08 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.05.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 63,41 CNY je Aktie.

