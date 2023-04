Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Alibaba 89,65 EUR

Das Papier von Alibaba gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 98,31 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 97,63 USD. Bei 100,49 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.966 Alibaba-Aktien.

Bei 125,66 USD markierte der Titel am 09.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 21,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 58,11 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,18 Prozent.

Alibaba ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,87 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,13 Prozent auf 247.756,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 242.580,00 CNY erwirtschaftet worden.

Am 18.05.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2023 53,43 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

