Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 73,05 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 73,05 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 73,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 72,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 253.054 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.04.2023 bei 103,23 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,77 CNY belaufen.

Am 07.02.2024 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 260.348,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 247.756,00 CNY umgesetzt.

Am 24.05.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 63,31 CNY in den Büchern stehen haben wird.

