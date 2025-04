Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag im Sinkflug

Alibaba im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 8,6 Prozent auf 118,23 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 8,6 Prozent auf 118,23 USD abwärts. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 114,74 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 116,50 USD. Zuletzt wechselten 2.274.845 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 20,34 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 68,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 42,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,23 CNY je Alibaba-Aktie.

Am 20.02.2025 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,02 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38,97 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 64,79 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Mag 7 mit NVIDIA und Tesla vs. Terrific 10 um Alibaba, Xiaomi, BYD & Co: Das sind die Top-Tech-Aktien aus China

Autobauer setzt auf KI: BMW und Alibaba erweitern Partnerschaft in China

Nach NVIDIA-Aktienbeben: Chiphersteller planen um - Ist Trumps Zollpoker erfolgreich?