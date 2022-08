Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Alibaba 94,75 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 09:22 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 94,80 EUR. Mit einem Wert von 94,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.741 Stück gehandelt.

Am 05.08.2021 markierte das Papier bei 171,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 44,92 Prozent Luft nach oben. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 43,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,95 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 16,60 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 204.052,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205.740,00 CNY US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Alibaba rechnen Experten am 17.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 47,32 CNY je Alibaba-Aktie.

Ausblick: Alibaba veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alibaba-Aktie verteuert sich: Alibaba strebt Primärlisting in Hongkong an

DiDi-Aktie höher: China verhängt Milliardenbuße gegen DiDi

