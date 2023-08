Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 89,00 EUR nach.

Der Alibaba-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:58 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 89,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 88,55 EUR. Bei 89,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 10.759 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2023 bei 111,50 EUR. 25,28 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 51,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba veröffentlichte am 18.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,71 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,95 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 208.200,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204.052,00 CNY umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alibaba am 10.08.2023 präsentieren. Alibaba dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 60,70 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

