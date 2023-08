Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Freitagnachmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 98,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 98,00 USD zu. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 98,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 254.090 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 121,30 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 19,21 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,02 USD ab. Abschläge von 40,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 18.05.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,71 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,95 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204.052,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 208.200,00 CNY ausgewiesen.

Am 10.08.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 60,70 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

