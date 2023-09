Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Mittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alibaba befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,7 Prozent auf 94,78 USD ab.

Die Aktie verlor um 09:47 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 94,78 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 31.716 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 18,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,37 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 234.156,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205.555,00 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 65,42 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

